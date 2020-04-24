中國醫療：新型肺炎用藥邁可欣將開展海外臨床研究

邁可欣(利托那韋(Ritonavir)口服液)是關聯企業萬全萬特製藥(廈門)於今年2月獲得獨家複產批准的產品，利托那韋是抗病毒蛋白酶抑制劑，洛匹那韋/利托那韋為國家衞健委針對新型肺炎的國家版診療方案推薦用藥。

公司旗下新型冠狀病毒肺炎臨床特別專案研究組、中國科學院武漢病毒研究所等也發現邁可欣對該病毒有抑制作用。

集團正與北京大學、廈門大學和海南大學的科學家共建世界級抗病毒藥物的研究院，通過 研究型治療RWS-Therapy模式展開對病毒的後臨床研究和治療。管理層相信，將增強公司在臨床研究領域的競爭力。

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