【股民熱話】信心每況愈下　股樓會步油市後塵嗎？

雖然產油國就5月開始減產達成協議，但5月紐約期油在4月20日卻跌至負值結算，令全球不少炒期油的投資者一夜之間「輸身家」！油價暴跌的後遺症開始不斷浮現，有石油貿易商炒燶油面臨倒閉、有網上交易商因客戶無法平倉而須作出逾6億元撥備。沒有人會想像到，5月紐約期油會以負37.63美元結算，以呢個價被迫自動平倉者要蒙受巨額損失。

今次促成油價崩盤，一係因為經濟活動停擺大大影響需求；二係油產量未減，儲油設施現滿載之患，產油商寧貼錢都要甩手；三係相信與產油國之間的角力有關，美國的交易所和監管機構見期油交易異常亦坐視不理，到底是美國要殺掉一批期油炒家，抑或是有產油國想藉殺落油價令美國頁岩油業無法翻身，局外人自然難以看透，此刻只有慶幸沒有不自量力入油市賭命。

油市的怪象，令投資者震驚，動搖脆弱的信心。往後到底呢份不安的情緒會否蔓延至其他資產領域，如股市、樓市？理論上，全球疫情終有一日會受控，屆時各地政府的財政刺激措施將發揮成效，減息量寬放水之下，有利資產價格上升。可實際上，今年次季已過三分一，全球經濟表現遜於預期，不但股市估值存壓力，一旦整個次季經濟復甦皆未見蹤影，相信半年結前不少企業或個人都挺不住要倒閉破產了，需求面臨徹底崩潰，並對各項刺激經濟的措施成效大打折扣，那資產價格不跌也奇，何來上升動力？

還有一點要注意的，歐洲已有交易商開始小規模購買針對三個月期美元Libor首次跌破零的風險對沖工具。看來，在美國經濟衰退機會率大，美息已屆零水平下，開始有資金押注美元進入負利率持代。屆時，手持美元現鈔是一種懲罰，皆因沒有利息兼要倒付存款成本，再加上美國政府的財政赤字驚人，企業倒閉潮威脅債市及金融系統性穩定，骨牌效應可大可少，市場對美元作為國際貨幣的信心一旦動搖，與美元掛鈎的香港，股、樓二市都自然會當災。

到底呢個咁糟糕的場面會否出現，剛剛經歷過負37美元的「世紀」原油合約結算價後，筆者都不敢百分百否定。反正身處呢個亂世，甚麼事情都可以發生。如今香港的物業空置率上升、租金下跌，經濟衰退不利需求面，資產價格調整的理由甚多，主要是靠內地資金支撐着。若內地經濟冇大礙，資金繼續留港，港股同港樓或者衰極會有個譜。最怕國際地緣政治風險上升，又或美元上演大龍鳳，港元聯繫匯率受衝擊，甚而內地經濟不景引發中國資產價格大幅調整，則港股同港樓顯然都沒有「金剛不壞身」！

投資者可以做的，是及早檢討投資組合，控制槓桿風險。自問若未來12個月一旦出現極端狀況，失去收入，股、樓二市調整五成，都可以安然無恙的話，就可以稍為放心了！

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