【市前重點睇】道指升39點　油價連日反彈

●美匯指數升上100.43，港匯見7.7506，離岸人民幣(CNH)處7.0942，美元兌日圓見107.64，歐元跌至1.0778，英鎊企1.2354。金價漲至1,729美元。布油報21.33美元，紐油升至17.24美元。道指期貨偏軟。

-美國藥廠吉利德(Gilead Sciences)表示，目前對瑞德西韋治療的研究結果尚未有結論，但有關數據表明瑞德西韋具有潛在的益處，特別是在早期接受治療的新冠肺炎患者之中。吉利德股價急挫4.34%。

●美國聯儲局公布，至4月22日當周，資產負債表規模較之前一周增加2,050億美元，至創紀錄的6.6萬億美元。

●美國眾議院投票通過4,840億美元的救助方案，以應對新冠肺炎疫情。該方案將交予美國總統特朗普進行簽署。

●美國上周首次申請失業救濟人數為442.7萬，經歷了4月初的爆發後，人數有所減少，經濟學家普遍預計該數字將在未來穩步下降。

●美國10年期國債孳息率跌1.75點子，報0.6015厘。

●港股ADR指數收報23,861點，跌116點或0.49%。

●即月恒生指數夜期收報24,038點，升47點，高水61點，成交23,699張。

●紐約6月期油收報每桶16.5美元，升2.72美元或19.74%，最近兩日累計反彈逾4成，脫離歷史性低位。布蘭特6月期油收報每桶21.33美元，升0.96美元或4.58%。

●紐約期金收報每安士1,745.4美元，升7.1美元或0.4%，創自4月14日以來收市新高，並連升兩日。

●歐盟首腦峰會未能就經濟刺激計劃達成協議。據悉德國總理默克爾稱抗疫措施的規模必須很大；另據稱歐洲央行總裁拉加德警告疫情或導致該地區GDP收縮多達15%。

●外國傳媒報道，中國銀行的客戶本周在原油投機的危險方面得到了一個8,500萬美元(約6.63億港元)的教訓。

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