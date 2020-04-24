麥嘉嘉：中遠海能悶聲發大財

套息交易活躍令港匯持續偏強，港元兌美元再觸及7.75強方兌換保證水平，金管局周三兩度承接美元，沽出共43.4億港元，連同周二沽出15.5億元，兩日三度入市共沽出58.9億港元，周五銀行體系結餘將升至649.74億元。

由於港息仍高於美息，例如1個月拆息較美息多逾70至80基點 ，料套息交易會維持一段時間。此外，港元與美元掛鈎吸引避險資金停泊，亦令港匯走勢偏強。港匯或間歇性觸及7.75。預期第二季銀行體系總結餘會升至1,000億元。

美國最大期油ETF過去兩日完成轉倉，降低油價波動性，加上美國能源資訊局（EIA）公布，上周原油庫存雖然大增1,502.2萬桶，但略少於市場預料的1,515萬桶，而美伊關係再度緊張，也利好油價低位反彈。

不過，油氣企業負債很重，由2020至2024年將有860億美元債務到期，其中今年有220億美元，還有油田服務業的320億美元和管道行業的1,230億美元債務。回顧2016年，當年油價大跌時，便有逾200宗油企破產，涉及債務約1,200億美元。目前，油企債券佔美國垃圾債券市場逾一成，若相繼違約對市場必帶來巨大衝擊。

另外，美國油氣行業產值佔美國GDP約8%，僱員逾千萬，且平均工資比一般私人企業高出約八成。美國油氣企業亦是大型投資者，在2012至2016年期間佔總投資額15.7%，高於製造業的14.7%、金融的10.4%、醫療保健的6.3%，以及交通和其他基建的13.9%。其乘數效應可帶動機電、油田配套以至房地產等行業，對產油重鎮如德州等的經濟影響較大。

在原油價格暴跌之後，美國一些海上石油鑽探企業已開始關閉墨西哥灣的高成本油井。但肺炎疫情仍然打擊石油需求，飛機停飛，汽車出行減少，對油的需求劇減，加上美國的儲油設施接近極限，紐約期油的儲存與交收點為庫欣(Cushing)。EIA公布其庫存水平已升至逾6,470萬桶的紀錄新高，而當地最多只能儲備7,300萬桶，若供需持續失衡，市場擔心美國的儲油設施將達到極限並持續拖累油價。

來自船東的調查以及經紀商的數據顯示，截至21日，全球815艘超大型油輪(VLCC)中，約有100艘被包租出去，運費維持在高位。VLCC兼具運輸及浮倉儲油的雙重功能，每艘VLCC可裝載約200萬桶原油。VLCC的平均運費目前約在每日15萬美元，相比之下，2019年4月時的平均運費約為每日1萬美元。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

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