異動股：京信通信曾挫11%　主要股東配股

賣方包括董事會主席霍東齡、董事會副主席張躍軍、Prime Choice Investments及Wise Logic Investments。完成交易後，賣方於公司的持股量，由39.24%降至34.04%。

估計交易的所得款項淨額約為6.83億元，擬用作5G技術研發及擴充產能。具體而言，公司計劃投資於研發5G小基站及OpenRAN、開發5G天線及濾波器以及開發5G+垂直應用，以及擴充產能，專注於生產5G小基站及天線產品。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200