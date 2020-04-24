異動股：京信通信曾挫11% 主要股東配股
2020年04月24日 08:25
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京信通信(02342)股價一度挫11.59%，低見3.05港元。公司公布，主要股東(賣方)以先舊後新方式，配售2.82億股，佔公司擴大後已發行股本約10.31%；另認購2.3億股新股，每股配售價為3.05元，較上日收市價3.45元，折讓約11.59%。
賣方包括董事會主席霍東齡、董事會副主席張躍軍、Prime Choice Investments及Wise Logic Investments。完成交易後，賣方於公司的持股量，由39.24%降至34.04%。
估計交易的所得款項淨額約為6.83億元，擬用作5G技術研發及擴充產能。具體而言，公司計劃投資於研發5G小基站及OpenRAN、開發5G天線及濾波器以及開發5G+垂直應用，以及擴充產能，專注於生產5G小基站及天線產品。
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