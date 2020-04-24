【專家點評】古勝：山東黃金勢強　上車有心唔怕遲？

港股跌唔落，升又唔多夠力。尋日收市只係升咗83點報23,977點，暫時企穩20天線樓上，距離10天線24,150點亦唔遠，來來回回Chok上Chok落，似乎想考驗缸邊友耐性，未來爆單邊的機會增。

睇番疫情現況，香港已連續多日保持單位數確診，近日受災最勁的美國亦有多個州話要重啟經濟活動，隨疫情日益好轉，支持港股向上的機會大過向下，問題係向上的力度有幾大？老古自然估唔到仲可以升幾多、升幾耐，但港股由3月19日低位一度回升逾3,000點，短線嚟講再向上空間有限，入市策略最好都係保守啲，亂世中都係保本為上。

再睇走勢，山東黃金股價沿10天線向上直升，所有移動平均線趨升，強勢畢現，尋日(23日)更創歷史高位23.2元，以3月19日低位14.6元計，1個多月已升近6成，後市會唔會高處不勝寒？睇好金價的缸邊友，不如等回調至20天線20元水平，再部署分注吸納。

東網財經專欄作者 古勝

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