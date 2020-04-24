墨爾本Monash大學區聯排別墅　首期39萬港元

【特約報道】上月份中旬澳元兌港元的匯率一度大跌至約4.3元，創2002年年底以來最低紀錄，而直至近日已明顯回升至4.9元水平，走勢開始平穩。而澳洲央行近月實施多項放水及寬鬆信貸政策，包括近一個月兩度減息，令指標利率降至0.25厘歷史低位，市場人士認為，該國樓市享有升值潛力、低匯率及低利率三贏因素，現時是海外買家投資澳洲最佳時機。

近年墨爾本東南面的全新別墅供應罕有，Box Hill等地區單是二手叫價已破百萬澳元。而且市場上價格相宜的別墅都集中在西南面等發展中地區。大學區房價尤其穩健，上一個Ray White推介的Monash大學區項目Eastwood及Jackson Green，銷售不單在當地掀起一股熱潮，更在香港售出過百間。

今期Ray White推出墨爾本性價比極高的公寓及別墅項目，包括坐落於東南面Monash大學區的現樓精品公寓Brightwood Monash，首期只需要19萬港元起，而載譽歸來的聯排別墅項目Eastwood Monash，三房別墅首期39萬元起。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Brightwood這幢精品公寓於Clayton區的中心位置，項目對面就是澳洲八大之一的Monash大學，地理位置優越。項目是是Clayton最大的開發項目，現時已經落成，提供235套公寓和26套別墅。戶型設有一房至兩房單位，入場單位首期19萬港元起，呎價約2,713港元起。買家購入項目公寓單位後，可享5年每年最少4.5厘租金保障計劃。

該樓盤坐落於大學旁邊位置，步行5分鐘至Clayton校園，學術氣氛濃厚，吸引不少留學生居住，而且周邊更擁有不少高等教育和研究機構，市場對租盤需求量大，令當地房屋空置率極低，奠定了高回報率的投資基礎。而由樓盤出發前往南半球最大購物中心Chadstone也只需要8分鐘車程，樓盤預計將成為投資者的放租首選。

至於EASTWOOD則為聯排別墅項目，目前已展開動工，預計買家可於今年年尾收樓。樓盤提供三房至六房戶的聯排別墅，實用面積介乎1,500至3,090方呎不等，每戶均提供車位。樓盤入場三房單位售價僅約384萬港元，首期僅需要39萬港元起，折合呎價僅約1,646港元起。

該項目大部分聯排別墅均享有廣闊空間，同時極具私隱度，可媲美香港名人明星聚居的豪宅屋苑「康樂園」。此外，樓盤也鄰近Monash大學及購物中心Chadstone，同時也可步行前往火車站，交通便捷。

墨爾本向來被譽為「全球最宜居城市」與「全球十大最佳留學城市」之名，是海外房地產投資與海外升學的熱門之選。許氏指出，其中Monash大學區的住宅放租盤長期處於供不應求的情況，因此不用擔心租務需求。他解釋，如區內Clayton與Caulfield兩區學生人數接近5萬人，當中有三分之一為海外學生，約2萬多名，但當區學校僅提供約2,800個宿位，即平均約18人競爭一個宿位，加上海外學生亦不會獲優先分配宿位，令他們要到私人市場尋找住宿。

租金收入理想可令物業保值兼升值，同時亦衍生出「以房養學」的概念。許氏指出，近年不少家長也會建議子女前往墨爾本升學，短則留學四年，若選上個別專業學系，學習年期更長達七年。

由於逗留時間較長，若期間只租住單位將產生龐大的租金開支，故此不少投資者認為倒不如在澳元低水下，把資金購入一個兩房戶，其中一個房間將留給子女作住宿使用，至於多出的房間則可作放租用途。

與此同時，Clayton本身亦為一個商業區，區內設有多家超市、銀行、郵局等，也設有圖書及運動中心，而區內新商場也快將落成，屆時將提供等餐飲戲院等大量零售樓面、以及酒店及寫字樓，料部分上班人士也傾向遷往該區生活。

除了收租回報相當可觀，樓宇的潛在升幅也不容忽視。許氏指出，當地自去年大選年完結後，政治局勢明朗化，實施多項有利經濟的措施，並進入減息步伐，投資成本降低。而當地政府為防止房地產泡沫爆破，加強監控措施，同時減少房屋供應量，令市場供應出現短缺。

與此同時，當地市場對住屋的需求卻一直上升。許氏指出，當地家庭組合正出現「DOWNSIDE」的情況，父母與子女不介意分開居住，引伸出大量分支家庭。他們同時著重居住地的方便性，而非盲目追求大面積的居所，因此市場對中小型公寓的需求大大提升。

惟當地欠缺供應，導致樓價大幅拉升，自2013年起，Clayton樓價已連續多年錄雙位數上升，而在2017年當區樓價水平更進入百萬社區榜。根據Property Value數據顯示，在過去一年，區內別墅樓價上升12%，戶型較小的公寓則上升21%。

此外，他指出，不少國際性機構也看好該國樓市前景。如世邦魏理仕CBRE發布的《2020年市場前景報告》中指出，目前澳洲樓市發展周期已到達供不應求的狀態，該國住宅空置水平已受控，住宅供應周期已過高峰，特別是悉尼、墨爾本及布里斯本等首府，當地政府對批准大型發展項目較為寬鬆。隨低息環境及按揭門檻放寬，物業投資者逐步返回樓市。

而大型金融機構滙豐銀行更看好墨爾本的樓價，提高該城市1倍升幅預測，料今年將上漲10%至14%。

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墨爾本Monash大學區屋苑展銷會

日期: 4月25至26日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題：「以房養學」

時間: 下午3時 (每天一場)

查詢：2376 1088