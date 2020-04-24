果粉注意！傳Apple明年銷售安裝自家晶片Mac電腦

外電引述消息透露，蘋果公司(Apple Inc.)計劃明年開始，銷售安裝自家主處理器的Mac電腦，其設計思路與iPhone及iPad賴以風靡的晶片一脈相承。

據悉，Apple將基於下一代iPhone使用的A14處理器，開發自家的3款Mac處理器，屬於系統級晶片。其中的第一款晶片將比iPhone和iPad的處理器更快。

知情人士稱，Apple準備明年發布至少1款採用自家晶片的Mac電腦。按公司展開代號為「Kalamata」 的計劃顯示，將Mac電腦處理核心，由英特爾的x86架構，轉移至自家開發的ARM架構。

另傳iPhone和iPad處理器的合作夥伴台積電將製造新的Mac晶片。該新晶片將基於5納米技術，與Apple下一代iPhone及iPad Pro使用的技術相同。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200