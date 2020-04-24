港股曾跌逾200點 阿里巴巴跌近3% 滙豐靠穩

港股低開後最多跌246點，恒生指數低見23,730點後有承接，暫跌幅收窄至不足百點。國企指數偏軟，主板成交310億港元。

藍籌股個別發展，石藥集團跌3.4%表現最差；九龍倉置業跌2.6%緊隨其後。中國聯通逆市升1.8%，是表現最佳藍籌；油價續彈，中國海洋石油及中國石油漲0.8%及0.3%。

騰訊曾跌至404.4元，暫跌幅收窄至0.6%報409元。阿里巴巴跌2.8%；美團點評跌0.3%。

多隻金融股靠穩撐市，滙豐控股升0.5%；中國人壽、工、中、建三大內行股升0.2%至0.5%。友邦保險跌0.2%；中國平安跌1.5%。

京信通信主要股東配股，股價挫逾8%。金山軟件發行可換股債券，股價挫逾7%；另一軟件股金蝶國際亦跌逾6%。

【09:20】阿里巴巴跌穿200元 油股續彈

港股開市偏軟，恒生指數跌132點或0.55%，報23,844點；國企指數低開42點或0.44%，報9,661點。

「ATM」三大科網股個別發展，騰訊跌1.6%報405港元，拖低恒指44點。阿里巴巴跌穿200元，低開2.8%報198.6元；美團點評升1%報101元。

油價連日急彈，中國石油升1.1%，是表現最佳藍籌；中國海洋石油升0.4%。F三星原油期開市升2%；FGX原油升2.2%。

其他重磅股窄幅上落，友邦保險及建設銀行靠穩；中國移動跌0.1%；滙豐控股跌0.5%；工商銀行及中國平安跌0.8%。

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