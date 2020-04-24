【油價見負】美財長：研究為財困油企提供貸款計劃

美國財長姆紐欽透露，當局正研究為陷入困境的美國石油企業提供貸款便利工具，並正考慮不同選項，但還沒有得出任何結論。

他未有進一步透露該貸款計劃是放在財政部還是美國聯儲局，後者為因冠狀肺炎疫情危機受損的企業提供許多貸款便利工具。

美國財政部將需要國會的批准，才能直接從上個月通過的2.2萬億美元防疫刺激計劃中貸出資金。姆紐欽稱，石油企業可能已經可以使用聯儲局為大眾企業創建的一個貸款計劃。

他指出，投資級公司將能夠進入正常的資本市場，或者能夠進入聯儲局的投資級工具，這是優先事項。對於信用還沒好到可以從聯儲局獲取資金的石油企業，姆紐欽則稱，正在與銀行討論「替代結構」。

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