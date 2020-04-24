旺角住宅地截標：長實到場　暫收11份標書

大昌集團執行董事李永修稱獨資入標，出價隨市場走勢作出一定調整。他認為目前全球量化寬鬆，銀紙貶值，但長遠房屋供應不多，預料樓價不會跌得太多，只會輕微調整，而疫情過後，估計可回復至正常水平。

他表示，集團過去主要集中豪宅項目，但因近年政府推地數目不多，在選擇有限下，對中小型住宅地亦感興趣。由於上述地盤面積不大，若中標會發展中小型單位。

另外，佳明集團項目經理曾嘉敏表示，該幅旺角地皮適合中小型發展商，惟由於經濟環境轉差，是次以保守價入標，若投得物業將興建中小型單位。

綜合市場資料，預計每方呎樓面地價介乎7,800至10,500港元，估值約4.73億至6.36億元。

項目地皮面積約6,733方呎，最大可建總樓面約6.06萬方呎，用作長者鄰舍中心及長者日間護理中心的社福樓面佔近1.01萬方呎，由發展商負責興建，而項目須於2024年12月底前完成。

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