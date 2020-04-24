【專家樓評】陳永傑：樓按屬高質貸款　銀行仍重視

今年環球經濟受到新型肺炎打擊，各國以至各行各業都變得體無完膚，罕見有行業不受影響。本港住宅樓市當然不能幸免於難，但在疫症橫行，有瓦遮頭亦非常重要。所以，筆者相信今年銀行仍然會很重視按揭貸款。

新冠肺炎橫掃全球，幾乎無一國家能夠幸運地避得過，即使避得過，經濟亦必受損失。目前全球客機已經停飛得很嚴重，旅遊業、酒店業、零售業、飲食業、娛樂業紛紛叫苦連天，樓市直接或間接受衝擊。雖然貨機貨船仍能開行，但工業生產鏈已是「聯合國」出品，只要欠缺其中一個零部件，其他生產基地工廠亦可能要停工，連累整個生產鏈，世界貿易亦大受影響。

作為銀行見到很多行業出現問題，借貸亦會變得審慎。在紛亂之中住屋樓市亦受打擊，但由於樓宇能夠用來居住，亦可出租，現在疫症橫行亦能起到防守作用。

而且樓按是有抵押貸款，相對其他無抵按貸款更安全，因為樓按最低限度有「磚頭」做抵押，比較實際！

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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