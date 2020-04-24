港股格局：姚浩然料24200點阻力大
2020年04月24日 10:30
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股相當反覆，早段受油價上升所帶動，但其後有指瑞德西韋治療新冠肺炎療效成疑，美股道指尾市升幅明顯收窄，標指及納指更倒跌。港股短期料難有方向，主要由於下周為期指結算，且只有3個交易日，投資者入市意欲不大，近日恒指波幅已見收窄，同時成交亦見縮減。他相信恒指於10天線有阻力，24,200點短線難以突破，下方支持則約在23,500點水平。至於轉倉後5月大市點行，取決於各國疫情發展，有冇機會重啟經濟，以及內地兩會幾時召開，對後市或有一定啟示。
環球經濟仍未明朗，資金流入避險資產，金價近期偏強，每安士已重上1,700美元。姚認為，若看好金價，可吼黃金相關股，當中黃金ETF不受開採成本等因素影響，且更緊貼金價走勢，當中SPDR金ETF(02840)可看高一線。
姚又指，今年暫時新股集資王及凍資王的康方生物科技(09926)，暗盤交易已升逾四成，周五(24日)首日掛牌，開市亦有較好表現。集團主要專注於腫瘤學及免疫學治療領域，但現時仍處開發期，市場只是炒憧憬，因此未有貨的投資者，要做好風險管理，只宜小注為妙，並定下止蝕位再入市。但短期而言，由於股份中籤率低，在供求關係下，相信股價有機會保持強勢，抽中的投資者，若守穩21至22元水平可繼續持有，待股價上升再將止賺位逐步上移。
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