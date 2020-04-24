港股格局：姚浩然料24200點阻力大

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股相當反覆，早段受油價上升所帶動，但其後有指瑞德西韋治療新冠肺炎療效成疑，美股道指尾市升幅明顯收窄，標指及納指更倒跌。港股短期料難有方向，主要由於下周為期指結算，且只有3個交易日，投資者入市意欲不大，近日恒指波幅已見收窄，同時成交亦見縮減。他相信恒指於10天線有阻力，24,200點短線難以突破，下方支持則約在23,500點水平。至於轉倉後5月大市點行，取決於各國疫情發展，有冇機會重啟經濟，以及內地兩會幾時召開，對後市或有一定啟示。

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