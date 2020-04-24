新冠肺炎：經濟學家多悲觀　全球經濟將呈U形復甦

外電報道，全球經濟學家的調查顯示，由於新冠肺炎疫情大流行，令全球經濟陷入衰退，今年全球經濟將經歷有史以來最嚴重的收縮，更有可能出現更長的，呈「U」形的復甦。事實上，全球疫情至今尚未完全受控，許多國家/地區仍處於封鎖狀態，全球已超過260萬人受感染，逾18萬人死亡，這使全球經濟活動停滯，特別是在服務行業。

外媒總結過去幾周接受過調查的500多名經濟學家的意見，大多數主要經濟體正處於嚴重的經濟衰退之中。155位經濟學家中，有87名(佔55%)表示全球經濟復甦將呈「U」形；31位認為是「V」形復甦；少量認為會呈「W」形或「L」形復甦。

經濟學家預計今年全球經濟將萎縮2%，而三周前的預測為萎縮1.2%；3月20日之前的調查至預測經濟增長1.6%，凸顯了他們在短時間內對前景感變得憂慮。

報道引述摩根大通高級全球經濟學家Michael Hanson表示，全球經濟正以自第二次世界大戰以來前所未有的速度崩潰，空前的政策支持意味着全球經濟將展開較典型衰退更快的反彈浪，然而，至2021年底經濟活動仍將保持低迷。在全球範圍內廣泛使用疫苗之前，經濟呈現「U」形走勢的機會大於「V」形復甦。

在最新的調查中，明年全球經濟增長預計將反彈至4.5%，遠低於國際貨幣基金組織所預測的5.8%的增長。

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