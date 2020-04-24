【全球攬炒】調查料中國全年經濟僅增長1.8%

根據彭博對經濟學家的最新調查，隨着新冠肺炎疫情大流行導致停工停產、全球需求崩潰，中國2020年經濟增長將低於2%。

該調查涉及56位經濟學家對中國2020年國內生產總值(GDP)增速的預測中值，由3月份時估計的3.7%，降至目前的1.8%。中國經濟在第1季遭遇歷史性的萎縮，產值比去年同期收縮6.8%。

分析指出，政府尚未設定其慣常的經濟增長目標，日趨暗淡的前景令即將召開的全國人大代表大會尤為困難。受訪經濟學家估計，中國一是將經濟增長目標定於低過3%，為去年的一半水平，一是連目標也不設定。

鑑於今年全球經濟可能遭受大蕭條以來的最嚴重下滑，中國將很難從第1季的低迷中反彈。受訪經濟學家認為，第2季經濟僅按年增長1.1%，第3季增長5.3%，第4季增長6.1%。2021年GDP增長8%。

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