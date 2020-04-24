【高盛推介】阿里巴巴異動　趁低留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周四(16日)起，股價一直保持在200港元之上。但周五(24日)早段開市即失守200元水平，低見197.3元。有券商預期中資互聯網股收入增長將降至12%，但次季及下半年則會反彈至15%及25%。當中阿里獲給予「買入」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共超過4,300萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。此外，近期資金亦部署牛證，過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約130萬元。

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