港元拆息︰1個月降至1.52厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.91厘；1星期略為回升，企1.24厘水平；與樓按相關的1個月回落至1.52厘；3個月續降至1.78厘。

24/4/2020

隔夜 0.91095厘

1星期 1.24810厘

2星期 1.34083厘

1個月 1.52875厘

2個月 1.67494厘

3個月 1.78625厘

6個月 1.94214厘

12個月 1.94738厘

23/4/2020

隔夜 0.96119厘

1星期 1.24595厘

2星期 1.35780厘

1個月 1.54524厘

2個月 1.69738厘

3個月 1.79786厘

6個月 1.94071厘

12個月 1.94595厘

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