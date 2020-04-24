【油價見負】自己救自己！歐美券商限制客戶買新原油期貨

新冠肺炎疫情導致全球石油嚴重供過於求，憂慮油庫快滿下，國際油價周一(20日)史詩式暴跌，當中周二(21日)交收的紐約5月期油更創下歷史新低的負37.63美元。外電報道，已有數家美國券商開始限制客戶買入新原油期貨。

消息指出，大型投行並無限制客戶的新原油期貨交易，但較小的公司則有所行動。如美國券商TD Ameritrade表示，根據上周原油市場的波動性、流動性判斷，僅允許客戶在6月、7月美國原油期貨以及所有美國原油期權合約中進行平倉交易，以讓市場能恢復到先前的流動性和波動水準。

倫敦券商Marex Spectron和INTL FCStone亦稱，5月紐約期油合約帶給客戶巨大損失，正採取類似限制。Marex限制大部分客戶在6月紐油和布油期貨合約中持有新倉，且提高保證金要求。INTL FCStone發言人則稱，鑑於市場極端且不可預測的波動，正採取行動保護散戶，確保他們了解承擔的風險。

此外，美國另一家券商IBKR周二表示，該公司必須虧損8,800萬美元來彌補必須清算的部位。油庫交易商The Tank Tiger執行長Ernie Barsamian指出，他接到對沖基金寄來的數十封電子郵件和電話，內容全是「沒想過要真的交割原油」。

事實上，市場早有批評芝加哥商品交易所集團(CME)允許5月紐約期油合約在負數區域交易，惟該交易所未就事件予以評論。

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