【大師睇市】期指結算前料反覆上落！
2020年04月24日 12:09
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，又到期指轉倉期，料此前大市傾向反覆，但估計港股短線走勢唔會太差，恒指有望於24,200點附近結算。而股份方面料不會有太大變動，藍籌股反覆上落，不宜作太多部署。至於國際油價及F三星原油期(03175)，大師已在周四(23日)的東網Money18 Facebook直播已詳細分析，詳情可參考相關新聞。(附連結：https://bit.ly/2yIU4X2 )
另外，他又指，京信通信(02342)先舊後新配股，每股作價3.05港元，主要股東變相減持5,200萬股。有投資者關注大股東配股，是否因為看淡前景？大師認為實際減持的股份不多，只係涉及1億多元，因此可能性不大。而公司集資所得主要用於發展5G網絡，亦是因應大勢所趨。始終公司去年度業績不俗，且未來盈利有望倍數增長，配股不會影響其基本面及前景的吸引力，故現水平不宜看得太淡，毋須過分擔心，可繼續長線看好。
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