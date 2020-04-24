【油價見負】中行「原油寶」客戶面對一個6億元的教訓…

財經媒體彭博指出，數以百計中行散戶投資者在網絡訴苦指，因為油價周一(20日)史無前例地崩跌至「負值」，血洗了他們手持的紐約期油相關產品投資。據講，因為油價跌成負值，這些客戶除了賠上約2億元人民幣外，還倒欠中行大約4億元人民幣。

中行本周早些時候暫停該產品的交易，其他內銀亦相繼效仿停止銷售類似工具；這些工具已經成為押注油價波動的一種流行方式。

這一動盪可能引發對中國3萬億美元(折合約23萬億港元)銀行理財產品行業的進一步關注，這類產品投資從債券、股票，到外匯及大宗商品的各種領域。在過去3年，監管機構一直努力消除銀行常常提供的隱性擔保，並向廣大散戶投資者灌輸更多風險意識。

儘管其他銀行提供的類似產品因設計差異，而使投資者基本上避免這樣的損失，但此次事件亦彰顯出許多方便非專業投資者獲取的理財產品所存在的風險。

該報道又指，油價衝擊還重創中國以外的散戶投資者。在南韓，個人投資者價值約1.45萬億韓圜(11.7億美元)的布倫特或紐約期油相關結構化票據風險敞口面臨虧損。在印度，至少3家券商在他們的客戶因負值價格而蒙受數以百萬美元計的損失之後訴諸法院，對合約結算提出挑戰。

此外，投行摩根大通的研究報告指出，中行旗下「原油寶」(俗稱「紙原油」)的客戶損失情況較其他國有銀行嚴重，是次事件不會對中國銀行業構成系統性危機，惟就向客戶提供複雜衍生產品投資工具，可視為對以中行為首的內銀風險管理能力的一個警告信號。

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