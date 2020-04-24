【瑞通推介】中海油反彈升穿10天線　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：雖然美國就業數據好過市場預期、美國眾議院通過4,840億美元抗疫援助方案，但治療新冠肺炎藥物試驗療效未如理想，拖累美股隔晚升幅大為收窄，道指收報23,515點，升39點或0.1%。

恒指周四(23日)24,000點關得而復失，收報23,977點，升83點或0.3%。周五(24日)早段曾回吐近250點，重返23,700點水平，其後跌幅收窄至百餘點，結束兩日升勢。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入634萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

世界銀行把2020年原油價格預期下調至每桶35美元。而美伊緊張局勢升溫，帶動紐約期油隔晚飆升近兩成收市，收報每桶16.5美元。「三桶油」中對油價敏感度最高的中國海洋石油，周四最多升3.4%至8.52元，但觸及10天線後遇阻，升勢回順至2.4%收市，報8.44元。周五早段升1%，重上8.5元，技術上升穿10天線。周四分別有86萬和6萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國人壽首季收入3,377億元人民幣，按年增長8.2%，淨利潤170.9億元人民幣，按年減少34.4%。期內新業務價值按年增長8.3%。該股周四反覆爭持，平收於15.82元，險守10天線。受業績帶動，股份周五早段高開暫見即市高位16.02元。周四有51萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有12萬元淨流入。

中國銀行旗下產品「原油寶」被指存有重大缺陷，導致投資者承擔巨額虧損，或掀起集體訴訟，有券商料中行最多招致5億人民幣撥備虧損。中行股價周四曾挫2%，低見2.85元，最終收跌1.3%於2.87元，成交急增。股份已連跌4日，累挫3.7%，先後失守10天和20天線。周五早段變動不大，於2.87元附近徘徊。周四有2.57億元北水淨流出中行。輪證資金流方面，周四分別有127萬和54萬元淨流入其好倉和淡倉。

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