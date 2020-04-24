【大行報告】高盛睇淡港物業價格及租金　降新地評級

高盛發表研究報告，在新冠肺炎疫情打擊下，香港地產市場復甦時間進一步延長，故將香港物業的價格及租金預測，由原先估計的由2019年中的高位下跌20%，修訂為下跌10%至30%，以反映地產市場需求增長緩慢的影響，以及疫後的復甦來遲。

該行認為，復甦的強度及時間點所存在的不確定性仍高，風險溢價可能會繼續上升。在三類主要物業當中，相信住宅會較寫字樓及零售商舖有更大的抗跌力。高盛維持住宅價格及租金由高位回落15%的預測。核心區寫字樓的價格及租金由原先預期下跌20%，改為下跌30%。零售商舖前景最差，整體及一線地舖由原先預期下跌10%及20%，改為下跌15%及30%。

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