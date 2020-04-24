【高盛推介】恒指過夜部署留意遠距離牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周五(24日)早段下跌，低開133點後跌幅隨即擴大，最多跌247點，及後跌幅逐漸收窄。中午報23,911點，跌65點。而早上則在23,750至23,950點附近上落。

投資者如計劃以牛熊證作過夜部署，建議先訂立合適的收回價水平範圍。及在市況仍未完全回穩，建議避免選擇太進取，例如300、400點收回距離的產品。反而可留意近1,000點或以上收回距離的遠距離產品。

此外，遠距離的牛熊證面值相對會較貴，因此投資者亦可選擇換股比率20,000兌1，即面值較低的產品，以減低入場成本。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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