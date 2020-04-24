新冠肺炎：有人冇米買　有米唔畀人買？

世紀疫情來襲，不少人在家囤積糧食，弄得超級市場食米貨架一度空空如也，外國傳媒報道，越南政府早前為確保糧食供應，對食米進行出口管制，估計有30噸食米囤積在港口，恐因此「放到變壞」，反映在疫情下囤積糧食，可能反而提高糧食短缺風險。顯見，疫情下人心惶惶，有人冇米買，但產米大國卻有大量食米未能出口唔畀人買，供需錯配的結果，是浪費糧食，並造成價格上漲，影響物價，長期更會演變成一場人為的糧食危機！

報道指出，越南上月底宣布限制食米對外出口量，影響超過100家越南貿易商，雖然目前已重新開放一些貿易，但數十萬噸的食米在港口放到變質。

越南政府在3月24日限制食米海外出口，在4月時再度開放40萬噸出口配額。據當地消息透露，開放登記不到3個小時，出口配額就已爆滿。越南糧食協會成員Pham Thai Binh指出，由於許多貿易商無法登記，估計有30萬噸的食米仍滯留在港口。

越南最大食米出口商Duong Vu創辦人Nguyen Quang Hoa指出，只能眼白白看着囤積在港口的500貨櫃箱糯米，在1個月內逐漸變壞。他擔心若不趕快交付這1.25萬噸米，屆時中國客戶可能會拒收，而他的公司將被迫拖欠1,300萬美元(約1億港元)銀行貸款，直言公司瀕臨破產邊緣。

3月底香港消委會引述米業代表指出，根據香港法例，食米為儲備商品，受政府監管，香港一向儲存足夠的儲備米糧，可供全港市民食用15天，各進口米商一般亦會儲存超過兩星期存貨作售賣之用，香港現時有約一個月的食米存量，呼籲市民毋須擔心。

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