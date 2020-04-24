東亞小股東：業績已衰到貼地 不滿停派餅卡

持貨近30年的資深股東朱小姐表示，東亞股價多年來「陰啲陰啲咁跌」，現價相較其平均買入價蒸發5成以上，直言是欲哭無淚。她指，自己沒有退休金及強積金，現時僅靠股票收息維生，如果東亞不派息，肯定會抗議。

展望東亞業務前景，朱小姐指出，雖然東亞已經「衰到貼地」，但仍擔心其業績會繼續倒退，反問「管理層做唔到成績，為何有面繼續支薪」，認為管理層不負責任，應該減薪。

小股東郭先生亦抱怨，近年東亞銀行業績表現不理想及派息倒退，而且內地業務的壞帳太多，「其他銀行的內地業務又唔見咁衰」，認為管理層需要整頓業務，加強管理貸款部。他又指，過去十多年股東會都有派發餅卡予小股東，為今年突然不派感到不滿。

郭持有東亞股票超過20年，透露平均價20多元，但認為其內地業務不明朗，所以不敢再買，又指「如果唔係有感情，可能一早賣咗」。對於東亞前景，他嘆道「唯有博佢業績已經衰到貼地，可以谷底反彈，或者博畀人收購。」

另一小股東鄧小姐表示，手上東亞股票的買入價高達50至60元 ，坦言「輸晒成副身家」。無奈該行派息及業績表現都差勁，即使目前股價低殘，亦不敢溝貨。

東亞2019年度純利按年勁跌5成，至32.6億元，連續兩年倒退。全年派息按年大削61%，至每股0.46元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200