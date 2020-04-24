新冠肺炎：羅兵咸永道料內銀息差承壓　不良貸款稍增

羅兵咸永道中國內地金融業合夥人楊尚圓在網上發布會表示，疫情衝擊下，料內地銀行包括信用卡在內的中間業務收入或明顯下降。至於貸款市場報價利率(LPR)今年繼續下降，預計銀行息差將承壓，但相信整體信貸利息收入仍有幾個百分點增長。

她並料，今年內地銀行不良貸款及不良貸款率會稍增，但幅度可控。另外，由於自疫情爆發以來，銀行透過不同方式補充資產，預計在人行將準下，市場流動性較為充裕，對銀行資金成本構成利好。

針對國務院常務會議決定將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，中國內地金融業合夥人胡亮指出，疫情對中小銀行衝擊較大，原定的監管要求較審慎，確保銀行有充足撥備抵禦風險。惟現時外部衝擊較大，適度放寬有關金融指標，能更好幫助小微企業應對衝擊和管理資本。他認為，中小銀行需要積極管理風險及做好資本補充，以在寬鬆政策的大環境下，有效應對疫情給銀行資產帶來的不利情況。

該行發報告回顧2019年中國銀行表現，並分析公布去年業績的37間A股及H股上市銀行，相當於截至去年底止中國商業銀行總資產71.37%和淨利潤76.77%。楊尚圓指，大型銀行去年淨利潤平穩增長5%，股份制商業銀行增長率則較過去1至2年上升，升幅介乎5至10%；至於城農商行表現差異化較明顯，部分地區如環渤海及東南沿海錄雙位數增長，東北地區則錄負增長。

該行中國香港金融業合夥人鄭善斌指出，倘城農商行地區性差異加大，不排除地方政府會整合地區性金融風險較高的機構。

他又指，自疫情爆發，銀行客戶業務端的網上需求大幅增加，認為疫情可大力推動銀行布局人工智能等科技。疫情令在家工作需求增加，則引起業界及監管機構關注業務應急計劃，以及網絡數據的穩定、維護及安全度。

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