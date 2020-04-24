新冠肺炎：現金流短缺！GAP已停付部分北美分店租金

美國服裝品牌GAP警告，由於新冠肺炎疫情大流行，部分商店仍然關閉，公司手上可能沒有足夠的現金流以營運，必須採取進一步行動以求在未來12個月內找到流動性，如包括額外裁員、新債務融資、減少商品收據及訂單，以及延長商品和服務的付款期限。

公司指出，4月起已停止支付因疫情而暫時關閉北美分店的租金，涉資約1.15億美元。另外，為穩定現金流，Gap讓旗下8萬名門市員工放無薪假，並削減公司高層的薪金。

GAP旗下還包括品牌如Banana Republic、Old Navy及Athleta，集團透露正與美國業主洽商在分店重新開門後，可否延遲支付或減免租金，然而，公司無法確保談判結果皆有利公司，而在最壞情況下，集團將終止租賃並永久關閉部分分店。

此外，GAP還稱可能會被迫大幅減價以出售商品，導致利潤率或有所下降。

GAP預期，疫情對業務及業績產氐重大不利影響，影響程度將取決於未來的發展，包括疫情的持續時間及嚴重程度，但目前無法作出預測。

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