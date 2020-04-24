樓市供應：利嘉閣指首季私宅施工量跌　源自市況轉差...

運輸及房屋局公布今年首季私宅施工量降、落成量增，而未來潛在供應則增至9.5萬伙。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，首季施工量僅900伙，預料原因包括延續去年中打後，社會不穩導致市況轉差而令施工進度減慢；加上今年首季新冠肺炎疫情來襲，凍結大部分一手銷售，更進一步拖慢發展商的施工計劃及步伐。

相反，首季落成量明顯增加，相信或源於原應在去年第四季落成的數字，滯後至今年首季才反映出來所致。

至於未來三、四年潛在供應增加2,000伙至9.5萬伙，料部分為過去一段時間因一手銷情轉淡而積壓的貨尾或建築中但已預售的單位減少所致，故該9.5萬伙的數字未能實質反映潛在供應量明顯增加，相信只屬因應疫情市況而出現的滯後因素，對未來整體私宅供應影響不大。

他指出，在施工量及落成量，以至未來潛在供應量均無明顯增加下，相信隨着疫情若得以受控及轉緩，次季尾段及下半年樓市有機會告別下降軌，而出現轉穩回升的局面。

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