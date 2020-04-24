樓市供應：張翹楚指發展商因應市況減慢銷售步伐

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，觀乎運房局最新公布的私宅潛在供應數字，已落成仍未售出單位量一直很平均，截至上季維持1萬伙，而已預售樓花單位為1.5萬伙，按季少2,000伙；相對地，已批出可隨時動工的「熟地」供應，較對上一季增加3,000伙，報2.5萬伙。

他認為，上述情況反映政府批出土地有所增加，但發展商因應市況調節銷售步伐，令樓價不會跌得過急，只要政府批地量未有大漲，就難以迫使發展商加速賣樓。不過，站於政府立場，只要熟地足夠、數字不太波動，長遠供應就能保持。

他指，有關潛在供應數字平穩，若政府維持步伐，即使發展商調節銷售，也不會令可供出售單位大減，樓市穩定發展。

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