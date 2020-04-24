樓市供應：中原指首季施工量大跌　受疫症影響...

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首季私人住宅新屋施工量只有900個，是近10周以來次低，明顯受到新冠肺炎疫症影響，但數字不會長期低企，疫症過後會快速上升，因為要追回落後的建屋進度。

而去年上半年施工量曾低至4,000個，下半年卻急增到1.45萬個，他預期今年全年施工量可達到1.6萬個。

此外，去年落成量偏低，只有1.36萬個，有不少項目延期到今年落成，估計全年可以達到2.2萬個，數字將會是近16年新高。

他續稱，未來4年私人住宅新屋供應量9.5萬個，按季增加2,000個。私人住宅新屋供應量按季數字長期平穩，維持在9萬至10萬個。對上7個季度，更連續保持9.3萬個的水平，未來私樓供應已經進入穩定期，難有太多的起跌。

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