經濟學人智庫調查：私企高管對未來3個月全球經濟前景感悲觀！

新冠肺炎疫情大大打擊全球經濟，企業停擺，導致不少公司裁員、結業，市場關注經濟復甦步伐。據《經濟學人智庫》(The Economist Intelligence Unit)指出，疫情全球肆虐下，其全球商業晴雨表(Global Business Barometer)顯示，私營企業對未來3個月全球經濟情緒指數為負39.2；惟高級管理層對行業及企業看法則相對沒有那麼悲觀，情緒指數分別為負22及負17.8。

部分地區的悲觀情緒尤甚，如歐洲(負40.4)及亞太區(負40.4)，雖然亞太區的高級管理層對其所屬經濟體的悲觀情緒(負31.8%)，但已較其他四個地區為輕。

受訪的企業高級管理層中，46%相信業務須要1至2年時間才能恢復；40%受訪者則認為少於1年時間可復甦；只有10%受訪者估計業務須要長達3至5年始能復甦。

此外，除零售及電子商務之外，該報告所涵蓋的其他13個行業，都預期收入及盈利將會下跌，其中以旅遊業，及娛樂和媒體業所預計的跌幅最大。

該調查在3月26至4月6日進行，訪問全球118個國家2758名企業高級管理層，64%高級管理以西方市場為基地，其餘來自新興/新工業國家。

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