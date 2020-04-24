新股專輯：泰格醫藥申請來港上市　傳集資78億元

值得留意的是，基於深港通規定，香港中央結算有限公司作為境外投資者受託人，故為該公司第二大股東，持有15.87%股權。另外，該公司亦吸引不少基金公司投資，包括新加坡淡馬錫富敦投資(Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd)、安本標準中國A股股票基金、高瓴資本管理HCM中國基金，以及國壽安保基金國壽安保基金混合型組合，分別持有上市前2.64%；1.14%；1%及0.81%股權。另外，中國國有獨資公司中央匯金持有1.99%股權。

據初步招股文件，該公司2019年利潤9.74億元人民幣(下同)，按年增長48.78%；收入按年上升21.9%至28.03億元；研發開支1.24億元，按年增加40.92%。今年首季未經審核的股東應佔淨利潤為2.29億元至2.73億元不等，按年增加約58%至88%

該公司指，由於新冠肺炎疫情，中國及海外部分醫院及臨床試驗中心集中醫療資源，集中救治感染患者，導致能用於其臨床試驗及現場管理服務的醫療人員及設施資源減少。加上交通限制，對其進行中的部分生物製藥研發進度受到不利影響，但強調沒被取消。

集資所得將用於增強臨床試驗技術服務、臨床有關及實驗室服務方面的營運產能、潛在收購、投資具增長潛力的公司、償還借款、增聘技術人員，以及營運資金及一般公司用途。

翻查資料，泰格醫藥2012年在深交所上市，當時招股價為37.88元。周五收市報75.43元，全日跌0.34%，累計升幅約一倍。

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