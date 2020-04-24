新股專輯：中稅網申請來港上市

中國內地綜合財稅諮詢及職業培訓服務提供商中稅網遞交主板上市申請，富強金融資本為獨家保薦人。

初步招股資料顯示，該公司提供培訓、中國中級管理會計師培訓、稅務會計培訓等服務，截至去年底止客戶人數達4.34萬人；有約2萬名會員。2019年溢利4,931萬元人民幣(下同)，按年增長48.78%；收入4.1億，按年上升35.7%。

該公司2015年8月在新三板掛牌，之後於2017年5月16日摘牌。公司指，聯交所作為國際金融市場的主要參與者，可為公司提供直接進入國際資本市場的機會，並能進一步提升企業形象。

該公司表示，新冠肺炎爆發影響對公司業務影響不大，而培訓服務已改用網上直播等方式替代。今年首2個月，財稅諮詢培訓服務及財稅職業培訓服務的合同銷售約5,960萬元，按年增長54.1%，另外，今年中國管理會計師(中級)認證考試已延期，但公司預計考試將不會取消，可能在2020年下半年進行，故下半年可確認相關收入。

是次集資所得將用於營銷、尋求收購、擴大服務範疇、提升網上平台及技術支援，以及一般營運資金。

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