【fb直播】預測港股下周走勢？
2020年04月24日 15:46
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治療新冠肺炎藥物成效存疑，隔晚美股三大指數個別發展，周五(24日)港股走勢偏軟，恒指低開132點，開市早段跌幅擴大至最多246點，不過其後跌幅逐步收窄，最終收報23,831點，跌145點。新冠肺炎疫情及油價繼續左右港股？下周多隻藍籌銀行股公布季績，會唔會影響大市向上動力？
京信通信(02342)主要股東以先舊後新形式折讓約11%配股，配售價每股3.05元，股份於配股價有支持，股份值唔值得趁低吸？想揀5G概念股又有冇其他選擇？
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