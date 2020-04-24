【fb直播】預測港股下周走勢？

治療新冠肺炎藥物成效存疑，隔晚美股三大指數個別發展，周五(24日)港股走勢偏軟，恒指低開132點，開市早段跌幅擴大至最多246點，不過其後跌幅逐步收窄，最終收報23,831點，跌145點。新冠肺炎疫情及油價繼續左右港股？下周多隻藍籌銀行股公布季績，會唔會影響大市向上動力？

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200