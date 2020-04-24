金管局：「轉數快」日均交易增　首季登記按季增3成

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬於《匯思》撰文，指疫情下，今年首季「轉數快」使用量大幅增加，3月平均每天處理26.7萬宗交易，平均每日交易宗數較去年12月大增6成。至於「轉數快」登記方面，首季共新增約65萬個戶口登記，較去年第4季顯著增加3成。

劉應彬指出，居家抗疫使市民更依賴電子渠道處理生活瑣事，如透過「轉數快」轉帳及繳付帳單，以減少到銀行去轉帳。由於轉數快打破銀行與電子錢包兩者間，不能互相轉帳限制。疫情亦使市民的電子錢包使用量增加，以致經「轉數快」增值電子錢包的交易隨之上漲。

轉數快應用範圍逐漸擴闊，亦吸引更多用家。劉指出，轉數快使用範圍由初期以個人對個人支付為主，逐步擴展至繳付帳單、零售商戶及企業支付，今年首季平均每日所增加的10萬宗交易，約有一半是來自商戶支付用途的。「轉數快」至今已錄得1.8萬個商戶登記。

劉表示，一年半前推出「轉數快」系統，目的是想突破香港零售支付的3個樽頸，包括小額銀行間轉帳、電子錢包間轉帳、銀行帳戶為電子錢包增值。接通不同零售支付系統有助資金融通，以及促進銀行和電子錢包營運商的競爭，讓更多用戶和商戶受惠，目前已初見成效。

「轉數快」推出至今錄得超過460萬個登記，處理超過6,500萬宗交易，涉及金額超過1萬億港元。

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