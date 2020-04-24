【跌勢暫止】二手樓價指數回升　返回8周前高位

中原城市領先指數CCL最新報175.68點，按周升0.47%，為8周新高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.46點，按周升0.61%。 CCL(中小型單位)報176.30點，按周升0.54%，為8周新高。CCL(大型單位)報172.45點，按周升0.06%。豪宅樓價連續8周於172點窄幅徘徊。四大整體指數齊升，相隔5周再度出現。

CCL七大指數今周齊升，相隔5周後再次出現。當中CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)齊升，結束三大整體指數齊跌3周的局面，樓價有止跌的迹象。CCL及CCL(中小型單位)連續6周企穩175點水平、CCL_Mass亦連續6周企穩178點水平。隨着復活長假後二手成交持續，樓價走勢有望出現變化，對CCL的影響將於未來數周開始反映。

分區方面，港島CCL_Mass報184.10點，按周升0.89%，結束3周連跌。九龍CCL_Mass報174.29點，按周升0.81%。新界東CCL_Mass報189.85點，按周跌0.03%。新界西CCL_Mass報159.83點，按周升0.46%。四區指數三升一跌，近6周出現3次，顯示樓價正在累積上升動力。

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