眾安銀行：首月人均存款額增長可觀

香港虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)周五(24日)正式開業一個月，其零售銀行主管吳忠豪表示，虛擬銀行概念在香港仍然新穎，但首月存款客戶及人均存款額增長可觀，惟未有公布實際數字。

吳指出，客戶轉介(referral)取得優惠方式受客戶歡迎，會再研究調整優惠的推出方式和入賬方式，冀進一步改善客戶體驗。

他續稱，該行近月收集不少客戶意見，有客戶關注個人資料和存款的保障，他期望透過宣傳和教育提升市民對虛擬銀行的信任，以擴大客戶群。他續指，用戶對現金提取需求殷切，該行已將有關服務的優次放在最高，希望可盡快推出。

眾安銀行以高息作招徠，50萬港元或以下存款額可享有1厘活期利率，較市場上的基本存款利率僅0.001厘為高；半年港元定期存款利息達2厘。吳稱，銀行存款息率按市場調整，可升可跌，但該行的經營成本較傳統銀行低，有信心可平衡資金成本，惟難以評論高息策略會否長期持續。

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