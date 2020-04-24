【市後重點睇】油金回軟 道期報跌
2020年04月24日 16:25
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美匯指數高企100.8；港匯最新報7.7511；離岸人民幣(CNH)低見7.0982；歐元企1.0745；英鎊報1.2319。金價曾低見1,721美元。布油回至21.37美元；紐油弱見16.51美元。道指期貨跌逾30點。
●港股反覆下跌，恒生指數收報23,831點，跌145點或0.61%；國企指數收報9,656點，跌47點或0.49%，主板成交827.99億港元。https://bit.ly/2VSEK2e
-東亞小股東：業績已衰到貼地，不滿停派餅卡。
-九龍倉置業料上半年或虧損，股價曾挫近5%失30元關。
-海港企業料中期將錄虧損。
-大行報告：高盛睇淡港物業價格及租金，下降新地評級。
-金山軟件擬發行31億元可換股債券。
-京信通信主要股東配股。
-IMAX CHINA發盈警，料首季轉虧。
-新股康方生物收報24.3元升50%，一手帳面獲利8,120元。
●A股快報：三大股指齊跌1%，外資淨買入32億人民幣。https://bit.ly/3aAX5Gc
●亞洲股市：日股收跌167點，按周挫3%。https://bit.ly/2S3pEWw
●【全球攬炒】
-調查料中國全年經濟僅增長1.8%。https://bit.ly/2KtTvTP
-命懸一線！亞太區航空公司次季燒錢恐達610億美元。https://bit.ly/2S3qRx2
●【新冠肺炎】
-經濟學家多悲觀，全球經濟將呈U形復甦。
-新加坡首季私宅價格按季跌1%，結束升勢！
-羅兵咸永道料內銀息差承壓，不良貸款稍增，但幅度可控。
-調查料今年全球汽車銷售下跌14%。
-經濟學人智庫調查：私企高管對未來3個月全球經濟前景感悲觀！
-墨西哥央行指核心通脹正顯著下滑。
-現金流短缺！GAP已停付部分北美分店租金。
-有人冇米買，有米唔畀人買？https://bit.ly/2xMJpuG
●【全球救市】傳日本央行考慮取消國債購買上限。
●【油價見負】
-中行「原油寶」客戶面對一個6億元的教訓...
-新加坡興隆出事，同業紛澄清派定心丸。
-自己救自己！歐美券商限制客戶買新原油期貨。
-澳新銀行：低油價難惠及石油進口國。
-美財長姆紐欽：研究為財困油企提供貸款計劃。
●【糧食危機】摩洛哥料今年穀類農作物收成減少42%。
●全球經貿戰：傳中國研加速購買美國農產品，以滿足協議承諾。
●【大師睇市】期指結算前料反覆上落！https://bit.ly/2VxirzZ
●【港股格局】姚浩然料24200點阻力大。https://bit.ly/2KAEnE1
●【專家點評】
-麥嘉嘉：中遠海能悶聲發大財。https://bit.ly/2zuqHZj
-古勝：山東黃金勢強，上車有心唔怕遲？https://bit.ly/3cI0sN5
-陳蓓敏：防守性高的基建股，有乜揀？https://bit.ly/2yH4FSo
●【股匯攻略】食品相關股買唔買得？https://bit.ly/3eLpc99
●【專家樓評】陳永傑：樓按屬高質貸款，銀行仍重視。https://bit.ly/2Y1EKjd
●【股民熱話】信心每況愈下，股樓會步油市後塵嗎？https://bit.ly/3bB7DGJ
●【地產焦點】
-香港一手私宅供應量增至9.5萬個，首季施工量僅900伙。https://bit.ly/3eLh9cr
-二手樓價指數回升，返回8周前高位。https://bit.ly/2VBchPE
-旺角豉油街及上海街交界住宅地皮中午截標，至少收23份標書。
●【人民幣速遞】
-人民幣兌每美元中間價升至7.0803；兌每百港元報91.53。
-人行續做561億人民幣TMLF，利率降至2.95厘。
●港元拆息︰1個月降至1.52厘。
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