【市後重點睇】油金回軟　道期報跌

美匯指數高企100.8；港匯最新報7.7511；離岸人民幣(CNH)低見7.0982；歐元企1.0745；英鎊報1.2319。金價曾低見1,721美元。布油回至21.37美元；紐油弱見16.51美元。道指期貨跌逾30點。

-東亞小股東：業績已衰到貼地，不滿停派餅卡。

-九龍倉置業料上半年或虧損，股價曾挫近5%失30元關。

-海港企業料中期將錄虧損。

-大行報告：高盛睇淡港物業價格及租金，下降新地評級。

-金山軟件擬發行31億元可換股債券。

-京信通信主要股東配股。

-IMAX CHINA發盈警，料首季轉虧。

-新股康方生物收報24.3元升50%，一手帳面獲利8,120元。

●【全球攬炒】

●【新冠肺炎】

-經濟學家多悲觀，全球經濟將呈U形復甦。

-新加坡首季私宅價格按季跌1%，結束升勢！

-羅兵咸永道料內銀息差承壓，不良貸款稍增，但幅度可控。

-調查料今年全球汽車銷售下跌14%。

-經濟學人智庫調查：私企高管對未來3個月全球經濟前景感悲觀！

-墨西哥央行指核心通脹正顯著下滑。

-現金流短缺！GAP已停付部分北美分店租金。

●【全球救市】傳日本央行考慮取消國債購買上限。

●【油價見負】

-中行「原油寶」客戶面對一個6億元的教訓...

-新加坡興隆出事，同業紛澄清派定心丸。

-自己救自己！歐美券商限制客戶買新原油期貨。

-澳新銀行：低油價難惠及石油進口國。

-美財長姆紐欽：研究為財困油企提供貸款計劃。

●【糧食危機】摩洛哥料今年穀類農作物收成減少42%。

●全球經貿戰：傳中國研加速購買美國農產品，以滿足協議承諾。

●【專家點評】

●【地產焦點】

-旺角豉油街及上海街交界住宅地皮中午截標，至少收23份標書。

●【人民幣速遞】

-人民幣兌每美元中間價升至7.0803；兌每百港元報91.53。

-人行續做561億人民幣TMLF，利率降至2.95厘。

●港元拆息︰1個月降至1.52厘。

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