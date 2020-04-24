新世界女董事比例增至25%　鄭志剛調任行政總裁

據了解，上述更改純粹是職稱的改動，不涉職位或職責的轉變。

另外，公司宣布，委任黃少媚及趙慧嫻為執行董事，同於5月1日起生效。公司表示，隨着兩名新成員加入，公司董事會的女性成員比例將增至25%，比例為香港主要地產發展商中最高，並高於香港恒生指數成分股企業的13.6%，及內地的9.63%水平。

黃少媚於2015年10月加入公司旗下的新世界中國地產有限公司出任副行政總裁，並於2020年2月擢升為董事兼行政總裁。她擁有逾20年房地產經驗，長期擔任內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作等。黃將收取董事袍金每年35.5萬港元，獲取酬金包括每月薪金及津貼94.22萬元及酌情性質的花紅。

趙慧嫻於2004年加入該集團，現為新世界發展人力資源高級總監，負責規劃及推動集團人力資源策略及政策等。趙將收取董事袍金每年35.5萬元，酬金包括每月薪金29萬元及酌情性質的花紅。

鄭志剛表示，淡化職場性別差異及推動女性領導力是全球領先企業的大趨勢。集團會繼續積極在公司內部培育更多女性高級管理人員，長遠有利企業經營。

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