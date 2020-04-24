Downtown 38最後5伙特色戶 最高呎價逾3萬勢破頂
2020年04月24日 16:54
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新盤特色單位疫市受追捧。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38剛盡推最後5伙頂層特色戶，其中28樓H室，實用面積291方呎，天台面積239方呎，折實售價約887.6萬港元，呎價約30,502元，挑戰項目新高紀錄。
而最貴售價為28樓G室，實用面積557方呎，折實售價約1,453.8萬元，呎價約26,101元。最低售價則為同層B室，實用面積427方呎，折實售價約1,114.9萬元。最低呎價為同層D室，實用面積555方呎，折實售價約1,368.09萬元，呎價約24,650元。
發展商同時發出新銷售安排，落實於下周三(4月29日)起發售上述5伙。
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