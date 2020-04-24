Downtown 38最後5伙特色戶　最高呎價逾3萬勢破頂

而最貴售價為28樓G室，實用面積557方呎，折實售價約1,453.8萬元，呎價約26,101元。最低售價則為同層B室，實用面積427方呎，折實售價約1,114.9萬元。最低呎價為同層D室，實用面積555方呎，折實售價約1,368.09萬元，呎價約24,650元。

發展商同時發出新銷售安排，落實於下周三(4月29日)起發售上述5伙。

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