【中環剝花生】油價反彈曇花一現？

油價可謂經歷慘烈一周，新冠肺炎疫情致需求大減，加上儲油空間不足，美國紐約5月期油周一(20日)破天荒跌至負數，其後布蘭特期油也在一夜間跌至20年新低，至近日才從谷底回升，到底油價反彈是否只是曇花一現？負油價會否再次重現？

市場預期今次油價暴跌恐致火燒連環船，之前炒燶期油的個案會陸續曝光，有機構投資者或受拖累爆煲倒閉，投資者是否要提防會黑天鵝再臨震散大市？

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