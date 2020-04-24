【油價見負】散戶未知驚　仍積極撈原油ETF

外國傳媒報道，散戶依然未知驚，繼續撈底原油期貨！根據交易平台數據顯示，以散戶買賣為主的全球最大規模原油ETF「美國石油指數基金」(USO)投資者近日數量大增，USO也公布了「拆細」計劃，有分析師認為，目前可能是吸引更多散戶入場。

資料顯示，交易平台Robinhood上的USO投資者數量在周二(21日)達15.2萬人，較周一(20日)油價見「負數」時增加了5萬多人，更較上周末大增9萬人。

有見及此，USO周三(23日)宣布了拆細股份計劃，每名股東可每8股換1股，藉此減少流通股數量，讓資產淨值提升。根據USO說法，此舉是為了確保股價高於交易所的最低上市要求，也可增加股票的可銷售性和流動性。分析員相信，USO的做法是不要讓該ETF價格低於1美元，目前是吸引更多散戶。

此外，USO周二透露，目前紐約期油7月合約佔比55%，8月合約佔比5%，而6月合約佔比只剩40%，意味USO追蹤的已不是當下原油期貨價格，散戶撈的可能不是底部。換言之，即使短期油價大幅反彈，散戶也不可能「食盡升浪」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200