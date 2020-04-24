跌租四成！家品店逾10萬元租九龍城舖　取代火鍋店

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，九龍城侯王道57至59號A及B號舖連閣樓，地舖面積約2,000方呎，閣樓面積則約1,800方呎，總樓面達約3,800方呎，物業最新獲家品店租用，成交月租約10.8萬港元。以新租金計算，成交呎租約28.4元。

莊氏稱，物業前租客為火鍋店，自1999年起租用上址，惟至近期生意額大受打擊而忍痛遷出，該火鍋店最近期的月租約17萬元，即新租金較其大減四成。

他又指出，侯王道地舖呎租一向徘徊每方呎約80元水平，由於是次項目屬較難覓租客的大樓面商舖，加上業主為免舖位交吉，故願意擴大議價空間以吸引租客，最終成功獲實力商戶承租，證明市場對舖位租務需求存在，只靜待租金回落至吸引水平才出手。莊氏相信，隨着舖租持續調整，將會有更多租客積極部署搶先進駐，舖位租賃成交有望穩步回升。

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