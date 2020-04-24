【油價見負】證監會促業界管理買賣期貨合約風險

香港證監會周五(24日)向業界發通函，最近發現有兩家商品期貨經紀行在海外原油期貨市場波動時，在追繳保證金時，未能收回大額的保證金，短期嚴重地違反相關規則下速動資金規定。證監會提醒，雖然違規事項已經解決，但說明極端情況下，經紀行務必採取更審慎風險管理措施，才能保障商號的營運及確保遵循監管規定。

證監會提醒，經紀行須嚴密監控風險承擔，並維持足夠資源，以應對極端市況帶來的挑戰。如客戶並不全面了解這些合約或沒有財政能力承擔潛在虧損，便不應為他們開立新持倉。鑑於香港的公眾假期將至，證監會亦敦促經紀行向客戶收取充足的保證金。

該會指，經紀應採取多項措施控制風險，包括迅速收取未清償的追繳孖展金，於收取充足孖展金額後才開新倉。證監會又強調，經紀應密切留意結算所對保證金規定作出的更改，審慎評估有關風險，並在市況大幅波動時進行壓力測試，計算速動資金。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，原油市場近期經歷前所未見的波動，買賣原油相關金融產品的風險大幅飆升，各公司應審慎地管理有關風險，以保障投資者。同時，投資者應只買賣他們完全了解的金融產品，而非純粹因相關資產的價值跌至低水平便進行買賣。

另外，證監會又提醒，認可期貨交易所買賣基金(ETF)的管理公司保持警覺，而投資者亦要注意，如果以槓桿或保證金方式買賣金融產品，例如原油期貨及期權，有可能就持倉在短時間內，被追繳大額保證金、被強制平倉，甚至要為任何超出保證金存款的變現虧損負責。

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