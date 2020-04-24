港交所：必要時放寬業績公布限期「死線」

港交所指，疫情為現時的商業環境增添許多不明朗因素，上市公司除採取應對措施之外，亦要隨時向投資者提供最新資訊及發展，提升市場的信息流通和效率。若預期難以按《上市規則》規定的期限進行財務匯報，請盡早諮詢聯交所。

通訊又提到，上市公司公布的信息要具體，有關財務影響應盡可能量化，亦要提供成本措施及流動資金狀況評估，及持續檢視流動資金狀況和預期資金需要。若企業財務資源受疫情有重大影響，令其持續營運能力成疑，應制定行動計劃，並採取實際行動。

另外，該所提醒，企業過往公布的資料未必反映目前狀況，若有重大變須向市場公布最新消息。同時，由於《上市規則》規定企業須於年報或中期報告中加入業務審視，建議企業應披露疫情帶來的主要風險及不明朗因素。

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