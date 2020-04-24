樓市供應：運房局指未來3至4年私宅數量維持較高水平
2020年04月24日 18:40
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運輸及房屋局發言人稱，根據2020年3月底的最新推算，未來3至4年的一手私人住宅供應量約為9.5萬伙，較對上一季增加2,000個單位。
上述潛在供應當中，包括1萬個已落成現樓單位、6萬個興建中但未售出的單位，以及2.5萬個在已批出土地「熟地」上可隨時動工興建的單位。
未來供應單位當中，估計有7.67萬個單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量81%，比率按季微升1個百分點。預計未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約2,400個單位。
隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私人住宅預計供應量，將維持在較高水平。
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