【便宜莫貪】唔止中行散戶　南韓人「撈油」勁蝕91億

外國傳媒報道，中國銀行的客戶本周在原油投機的危險方面得到了一個8,500萬美元(約6.6億港元)的教訓。油價衝擊也重創了中國以外的散戶投資者。在南韓，個人投資者價值約1.45萬億韓圜(約91億港元)的布蘭特或紐約期貨相關結構化票據風險敞口面臨虧損；在印度，至少3家券商在他們的客戶因負值價格而蒙受數以百萬美元計的損失之後訴諸法院，對合約結算提出挑戰。

報道指出，在中國，數以百計憤怒的散戶投資者湧到互聯網上抗議中國銀行，因為油價周一(20日)史無前例地崩跌至零下水平，血洗了他們的紐約期油相關產品投資。據消息人士稱，因為油價跌成負值，除了賠了約2億元人民幣外，他們還倒欠中國銀行大約4億元人民幣。

這些虧損把中國銀行推入了令人震驚的油價崩盤漩渦的中心，並揭示出散戶投資者是如何被捲入這場災難性事件中去的。中國銀行本周早些時候暫停了該產品的交易，而且還有更多中國規模頂尖的銀行效仿、停止銷售類似工具；這些工具已經成為押注油價波動的一種流行方式。

前述因細節並未公開而要求匿名的人士說，投資了這種不幸產品的3,700多位客戶大多都是押注價格上漲的。憤怒的客戶現在要求銀行承擔他們的部分損失。

一德期貨駐天津的原油分析師陳通稱，理論上，這些與石油相關的銀行基金應具有自己的風險管理工具，以代表散戶投資者防止損失。陳通說，首先，基金經理本應設定一個比率，在某些本金虧損時為投資者清算倉位；其次，他們至少需要至少在合約到期前兩周開始轉倉。

中國銀行表示，其於周一(20日)以每桶-266.12元人民幣的價格結算了客戶在其產品中的未平倉合約。這與周一紐約原油結算價-37.63美元大致相同，但與5月合約周二(21日)到期時的實際價格10美元不一致。

中國銀行堅稱，它是按照之前已向客戶披露的政策結算的。其中包括標的合約在到期前一天轉倉，就5月合約來說，這個時間就是周一。

互聯網上的投資者質疑這一價格和銀行對移倉的處理。在憤怒的客戶所組建的微信群中流傳的視頻顯示，中國銀行哈爾濱辦事機構外發生了抗議活動，同時這些微信群裏發布的圖片顯示，上海的投資者已向銀保監會寄出書面投訴。

「原油寶」產品讓中國散戶投資者毋須開設離岸帳戶即可押注紐約原油期貨，並盯住近月合約價格且以人民幣結算。該產品要求100%的保證金，並且不允許任何槓桿。

這動盪可能引發對中國3萬億美元銀行理財產品行業的進一步關注；這類產品投資於從債券和股票到外匯和大宗商品的各種領域。在過去三年，監管機構一直在努力消除銀行常常提供的隱性擔保，並向廣大散戶投資者灌輸更多風險意識。

根據周三(22日)和周四(23日)發布的聲明，包括中國建設銀行和交通銀行等銀行也暫停為散戶投資者開紐約期油掛鈎產品的新倉位，原因是價格大幅波動且存在流動性風險。

儘管其他銀行提供的類似產品因設計差異而使投資者基本上避免了這樣的損失，但此次事件也彰顯出許多很方便非專業投資者獲取的理財產品所存在的風險。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200