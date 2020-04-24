新盤UPDATES：特色戶仍硬淨　個別挑戰項目新高

發展商全速推售各區餘貨，當中包括不少一直保留未售的特色戶，即使疫情仍未完全解決，定價信心亦未見受挫，個別單位售價挑戰項目新高紀錄。

●Downtown 38盡推最後5伙特色

而最貴售價為28樓G室，實用面積557方呎，折實售價約1,453.8萬元，呎價約26,101元。而最低售價則為同層B室，實用面積427方呎，折實售價約1,114.9萬元。最低呎價為同層D室，實用面積555方呎，折實售價約1,368.09萬元，呎價約24,650元。

發展商同時發出新銷售安排，落實於下周三(4月29日)起發售上述5伙。

●海之戀·愛炫美重推3伙沽清

長實地產投資董事郭子威稱，旗下荃灣海之戀·愛炫美今日(24日)重推3伙，並已順利售出，包括兩伙兩房及一伙三房戶，售價由991至1,671萬港元，呎價由18,782至20,709元，套現約3,600萬元。

項目兩期期合共2,406伙已全部售岀。

配合近期疫情特殊情況，今日到達現場客户必須量度體溫及填寫健康申報表等。樓盤下階段會準備銷售約340個住宅車位，預期最快可於下月推岀供業主選購。

●恆大‧珺瓏灣兩期及恆大‧睿峰研究網上賣樓

新冠肺炎疫情下，發展商相繼開拓網上銷售推擴機會。屯門恆大‧珺瓏灣兩期及長沙灣恆大‧睿峰，剛已於官方網站增設「360°實景示範單位」服務，讓睇樓人士可透過最新技術線上參觀，並了解項目示範單位的詳細資料，恍如置身睇樓現場。其中恆大 ‧ 珺瓏灣網站更增設周邊景觀影片及相片，令準買家對項目附近環境更為了解。

同時，發展商正積極研究網上賣樓的可行性。而兩個項目網站將陸續開放更多功能，以及上載更多資訊，務求讓準買家安坐家中亦可隨時掌握樓盤資料。

●名鑄樓價逾1.26億元複式戶終止買賣

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