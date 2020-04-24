新地屯門藍地項目擬大增20倍單位觸礁
2020年04月24日 19:54
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新鴻基地產(00016)旗下位於屯門藍地的住宅項目，去年提出擴大地盤範圍，並大幅增加興建密度，以作高密度住宅發展，提供1,998個單位，較早年獲批方案近20倍，惟有關申請今日(24)遭城市規劃委員會否決。
資料顯示，上述地盤佔地約22.96萬方呎，發展商計劃以6倍地積比率，興建9幢37層高分層住宅，住宅樓面約137.24萬方呎。而該地盤於2014年獲通過的方案，僅以1倍地積比率建96個單位。
另邊廂，長實集團(01113)旗下油塘東源街5及8號住宅項目，修改發展布局則獲通過，項目將提供4幢分層住宅，合計提供903伙，較原方案約536伙，增加367伙或約68.5%。
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