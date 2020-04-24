滙豐：公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策

杜嘉祺表示，四成滙控股東都是小投資者，主要來自香港和英國，很多都直接或間接倚賴股息作為穩定的收入來源，就取消派息一事，對股東及家庭、業務所受到的影響感到抱歉。

另外，他指隨着新型冠狀病毒於全球擴散，集團正處身於一個艱難和充滿挑戰的時代，對股東周年大會無法以面對面的形式舉行表示遺憾。

早前滙控叫停全球裁員計劃，滙控行政總裁祈耀年於聲明指出，裁員將增加業務的營運風險，為已經面對困境的員工帶來更多不確定因素，不宜在此刻實施。

不過，祈耀年指，會繼續推行2月公布的重組計劃的其他部分，為疫情結束後的發展作準備。該行已對集團行政委員會及其他高級領導職位進行多項重要任命，並開始整合批發業務的中後勤職能。

另外，零售銀行及財富管理業務與環球私人銀行業務的合併工作亦進展良好，日後將成為一體化的財富管理及個人銀行業務。該行亦將持續投資於部分重要的數碼轉型計劃。

他表示，經營環境與2月份大不相同，將需要考慮應採取甚麼額外措施，應對疫情結束後的新形勢。

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